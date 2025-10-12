Yaşam

Niğde'de Aladağlar'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı

Niğde'de Aladağlar'da tipi nedeniyle yollarını kaybeden 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin ekipleri tarafındna kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Niğde'de Aladağlar'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Demirkazık Dağı Külah mevkisinde Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibinin tipi nedeniyle yollarını kaybettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Ekiple kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirilmiş olup olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı AFAD ve JAK ekiplerinin hazır kıta beklemesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Öğrenciler JAK ekiplerinin refakatinde kayboldukları Demirkazık Dağı Külah mevkisinden indirildi.

Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne getirilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN