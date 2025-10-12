Muğla'da feci kaza: Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 06:01

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Seldikemer Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. yönetimindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil ile Kasım Gürhan yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Seydikemer Devlet Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan hastanede yapılan tüm müdahaleyi rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN