Küçükçekmece'de feci kaza: Islak yolda kayan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Küçükçekmece'de gece saatleri Sefaköy mevkiinde ilerleyen bir otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. D-100 karayolunda kısa süre trafik oluşturken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

12.10.2025 05:44

Kaza, saat 22.45 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkisinde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyir halinde olan Ömer M.'nin kullandığı 34 KHB 864 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kayarak aydınlatma direğine çarptı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü Ömer M., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

