Kocaeli’de 5 araçlı zincirleme kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

Giriş Tarihi: 12.10.2025 17:33

Fotoğraf (İHA)

İstanbul yönüne seyir halinde olan 41 AZ 329, 54 ALH 340, 54 ANJ 690, 41 AHR 292 ve 11 AB 473 plakalı 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.