Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 12.10.2025 20:42

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi.

Beytepe Mahallesi yönüne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.