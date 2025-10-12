Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Yaşam

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye ayrılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Kaza, saat 16.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi.

Beytepe Mahallesi yönüne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

