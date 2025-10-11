Bursa'da zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışma kapsamında zehir tacirliği yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operayson düzenlendi. Yapılan basında bahçedeki güvercin kümesine gizlenmiş demetler halinde Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi G.A. (36) gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 04:07

Paylaş



ABONE OL

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve karakol ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, G.A.'ya ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bahçede bulunan güvercin kümesine gizlenmiş Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A. jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN