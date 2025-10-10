Mazot yüklü tanker otomobile çarptı! Aynı aileden 6 yaralı var

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mazot yüklü tankerin otomobile çarpması ile adeta dehşet yaşandı. Korkunç kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı. Tonlarca mazot yola dökülürken kaza nedeniyle bir süre karayolu trafiğe kapandı.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 01:32

Kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu Eyüp Nebi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysi E. idaresindeki 47 ET 954 plakalı yakıt tankeri, Kasım Ö. yönetimindeki 63 AHE 114 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Şükran Ö., Sara Ö., Kasım Ö., Abdulcelil Ö., Ceren Ö. ve Veysi E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tankerin devrilmesi sonucu tonlarca mazot yola döküldü.

İtfaiye ve jandarma ekipleri, muhtemel bir yangına karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bir süre karayolu trafiğe kapandı. Ekipler, alınan güvenlik önlemleri sonrası yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açtı. Kazayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

