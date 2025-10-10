Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 19:05

İ.D.D. (24) idaresindeki 34 KD 327 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa çevreyolunun Kırıkçalı Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan A.D'ye (8) çarptı.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

