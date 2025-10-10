Esenler'de iş adamına silahlı suikast anı kamerada

Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:44

Esenler 'de geçtiğimiz Temmuz ayında iş yerinde bulunan Metin Dolançay'a (42) silahla ateş açıp öldüren Yakup Serkan Z. (19) yakalandı. Alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlenen olayda Yakup Serkan Z. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cinayet anları ve şüphelilerin kaçışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de iş insanının öldürülmesi olayı kamera görüntülerine yansıdı. (DHA)

Soruşturma sonucu motosikletle olay yerine gelen iki kişiden birinin araçtan inerek Metin Dolançay'a ateş açtığı daha sonra aynı motosikletle kaçtıkları belirlendi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kaçan motosikletli şüphelileri yakalamak için güvenlik kamera görüntülerini kullanarak 20 kilometre boyunca takip yaptı.