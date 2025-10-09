TIR ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
Nevşehir'de TIR ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Avanos-Kayseri yolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Salih E. (52) yönetimindeki 06 ENL 348 plakalı minibüs ile Bostan B. idaresindeki 31 AVS 214 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.