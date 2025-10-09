Antalya'da Göktepe ve Yıldız dağlarına mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Göktepe ve Yıldız dağlarına mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığının yer yer birkaç santimetreyi bulduğu bölgede yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan dağın oluşturduğu manzarayı seyretme imkanı buldu.
Çimi Mahallesi'ndeki 2 bin 560 rakımlı Göktepe ve Yıldız dağlarının zirveleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
