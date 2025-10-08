Sarıyer'de park halindeki TIR'a çarptı: Aracı bırakıp olay yerinden kaçtı

Sarıyer'de hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı. Kazanın ardından sürücü aracı bırakıp hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken araç çekici ile yoldan kaldırıldı. Kısa süre sonra trafik normale döndü.

Emirgan Mahallesi Baltalimanı Çayır Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BSM 508 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 35 PPJ 69 dorse plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.

Sürücü, kazanın ardından aracını bırakıp yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, caddede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

