Neyzen fotoğrafçı ve ebru sanatçısı Niyazi Sayın'dan acı haber! 98 yaşında vefat etti

Fotoğrafçı, neyzen ve ebru sanatçısı olan 2014 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödül alan usta isim Niyazi Sayın , 98 yaşında hakka yürüdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2023'te Neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etmişti. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan neyzen Niyazi Sayın'ı 2023 yılında Üsküdar'daki evine ziyarette bulunmuştu.

NEYZEN VE EBRU SANATÇISI NİYAZİ SAYIN KİMDİR?

Niyazi Sayın 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı. Sanat Musıkisinin ney üstatlarından Tanburi Cemil Bey ve İstanbul ekolünün temsilcisidir.

Babası Resneli, annesi Manastırlı olan Niyazi Sayın, Üsküdar'ın Doğancılar (Türbe) semtinde ahşap bir evde doğmuştur. Üç kardeşin en küçüğüdür. İlk ve orta mektebi Üsküdar Paşakapı'da, liseyi Haydarpaşa ve Beyoğlu'nda okumuştur. İkinci Cihan Harbi sebebiyle tahsilini yarıda kesmesiyle birlikte, askerliğini eğitim alayında yaparken İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na yazılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül almıştır. Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.

Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.