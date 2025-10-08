Yaşam

Kozluk’ta belediye başkanının ağabeyi evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın ağabeyi Mehmet Salim Işık (66) evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Işık, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kozluk ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde meydana geldi.

Evin giriş katındaki daireden silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi Mehmet Salim Işık'ı silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. Işık, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, Işık'ın tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

