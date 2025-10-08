Konya'da kamyon şarampole devrildi: 2 ölü 1 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Mustafa Topbaş (41) yönetimindeki kamyon Çetmi Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Mustafa Topbaş (41) idaresindeki 06 BYE 856 plakalı kamyon, Çetmi Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Yılmaz (46) olay yerinde hayatını kaybetti, A.Y. (60) yaralandı.
Yaralı A.Y, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.