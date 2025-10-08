İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 10 kişi hakkında operasyon düzenlendi. Ekipler, operasyonda 10 kişiden 6’sı gözaltına alınırken 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Horasan Vilayeti yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, örgütün sözde 'Göç ve Lojistik Komitesi' unsurları ile bağlantılı 4 şüpheli ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen, Türkiye açısından tehdit oluşturduğu tespit edilen 6 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi hakkında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.