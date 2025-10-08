Gazipaşa'da zirai alanda yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 11:52

Paylaş



ABONE OL

Yangın, Sarıağaç Mahallesi Kirişler Sokak'ta, Asarcı Camii'nin yanındaki zirai alanda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, Gazipaşa Belediyesi'ne ait su tankerleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, yerleşim yerleri ve seralara ulaşmadan kontrol altına alındı.



Yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN