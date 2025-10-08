Eyüpsultan'da çirkin saldırı! Cinsel istismar iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Eyüpsultan'ın Alibeyköy semtinde bir kadına cinsel istismar iddiasıyla bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İddiaya göre bir kadını eve temizliğe çağıran 3 şahıs, cinsel istismar girişiminde bulundu. Kadının bağırışları üzerine polis olay yerine intikal ettiği sırada 2 kişinin kaçtığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 22:11

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde kalan 3 şahıs, bir kadını temizlik için eve çağırdı. Bir süre sonra evden kadının bağırışları duyuldu. Bağırışların ardından şahıslardan biri camdan atlarken, ikisi kaçtı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kendisini çağıran şahıslar tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren kadın, hastanedeki tedavisinin ardından şahıslardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüphelilerden birini yakaladı. 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışmalar sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN