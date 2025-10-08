Eskişehir'de şehide saygısızlık! Fotoğrafı ve Türk bayrağı tahrip edildi

Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:52

(Foto: DHA)

Şehit Karaca, bir gün sonra memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verilirken, Sarıcakaya kara yolu üzerine de adına hayrat çeşmesi yaptırıldı. Çeşmeye şehit Karaca'nın fotoğrafının yanı sıra Türk bayrağı ve üzerinde 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' yazılı mermer konuldu.

(Foto: DHA)

Hayrat çeşmesindeki Türk bayrağı ve şehit fotoğrafı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden söküldü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çeşmedeki bayrak ve şehit fotoğrafını yeniledi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada hayrat çeşmesi 2022 yılında da tahrip edilmişti.