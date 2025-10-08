Yaşam

Erzincan’da patates hasadı başladı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde patates hasadı başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Erzincan’da patates hasadı başladı

Çayırlı'da üreticilerin nisan-mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanmaya başlandı. Günlüğü 600 lira olan patates toplama işçileri, tarlalarda kovalarla patatesleri topluyor. Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor. Üretici Kemal Arduç, zorlu şartlar altında tarladan sofralara getirilen patateste bu sene verimin yüzde 30 düştüğünü ifade etti.

ERZİNCAN'DA PATATES HASADI BAŞLADI

Arduç, "Ekonomisi tarıma dayalı olan Erzincan'da buğdaydan sonra alternatif olan patates, pancar, ayçiçeği hasadı da başladı Çayırlı'da. patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli. Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.