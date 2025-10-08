Balıkesir'de motosiklet yayaya çarptı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 08.10.2025 01:56

B.B. (17) yönetimindeki 10 AOL 365 plakalı motosiklet, Sütlüce Mahallesi Soma Caddesi'nde, evinden çıkarak sokaktaki çöp konteynerine çöp attıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen B.A'ya (24) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle B.A. ve motosiklet sürücüsü B.B. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.