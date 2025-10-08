Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda 28 bin 881 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Saray Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sentetik ecza maddesi bulunduğu bilgisine ulaştı.
İş yerinde arama yapan ekipler, 28 bin 881 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.E, E.İ. ve H.B. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.