Dolunay Ambarlı limanıyla görüntülendi

İstanbul'da Ambarlı limanı ile birlikte havadan görüntülenen dolunay kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:17

Türkiye'nin konteyner hacmi bakımından en büyük, kargo tonajında beşinci büyük limanı olan Ambarlı limanında Dolunay görüntülendi. Gün batımıyla beraber ortaya çıkan dolunay havadan görüntülendi. 300 metrelik dev gemilerin yanaşabildiği limanda konteyner vinçleri arasında görüntülenen dolunay manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bir tekne dolunaya doğru yol aldığı anlar havadan çekilen görüntülere yansıdı. Limana yanaşan bir gemi ise zaman atlatmalı çekim tekniği ile çekildi.