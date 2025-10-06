Van'ın sembollerinden Erek Dağı'nda muhteşem manzara: Dolunayın görüntüsü mest etti
Van'ın sembolik noktalarından olan Erek Dağı üzerinde dolunayın harika görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Dağın zirvesinden yükselen dolunay, hem kenti hem de gökyüzünü aydınlatırken izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Van'ın doğusunda yer alan 3204 rakımlı Erek Dağı, bu gece dolunayın doğuşuyla birlikte muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Dağın zirvesinden yükselen dolunay, hem kenti hem de gökyüzünü aydınlatırken izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Gümüş rengi ışıklarıyla dağı ve çevresini aydınlatan ay, göz kamaştırıcı bir atmosfer yaşattı. Bu eşsiz manzara, dağı saran hafif sis tabakasıyla birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Van Gölü kıyılarından ve şehrin yüksek noktalarından izlenen bu doğa olayı, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı.