Van'ın sembollerinden Erek Dağı'nda muhteşem manzara: Dolunayın görüntüsü mest etti

Van'ın doğusunda yer alan 3204 rakımlı Erek Dağı, bu gece dolunayın doğuşuyla birlikte muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Dağın zirvesinden yükselen dolunay, hem kenti hem de gökyüzünü aydınlatırken izleyenlere görsel bir şölen sundu.