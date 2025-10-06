Seyir halindeyken tekerleği çıkan araç şarampole uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Bilecik'te seyir halindeyken bir tekerleğinin fırlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçarken 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza; Küplü Köyü mevkii Bilecik-Bozüyük-Eskişehir D650 kara yolunda meydana geldi.

Seyir halindeki 43 AAH 408 plakalı otomobilin sürücüsü Necdet K., sağ ön tekerleğin fırlaması nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ağır, araçta bulunan K.K. (12) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.