Seydikemer’de traktör kazası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 06.10.2025 22:15

Edinilen bilgilere göre, Bayram Keskin kendisine ait arazide traktörüyle çalışma yaptığı sırada traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Talihsiz çiftçi, traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.