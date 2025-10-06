Ölüm böyle geldi... Çanakkale'deki yaşlı adamın yürek yakan anları kamerada
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde bir kamyon, yolda yürüyen 81 yaşındaki Hasan Çelik’e çarparak ölümüne neden oldu. Kamyonun geri manevra yaparken Çelik’i altına alıp sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde belediyeye ait geri dönüşüm kamyonunun çarptığı 81 yaşındaki Hasan Çelik hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Halil Efendi Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Ayvacık Belediyesi'nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hasan Çelik'e çarptı.
Kamyon geri geri gelerek Çelik'in üstünden geçti ve bir süre altında sürükledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.