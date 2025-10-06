Ölüm böyle geldi... Çanakkale'deki yaşlı adamın yürek yakan anları kamerada

Giriş Tarihi: 06.10.2025 09:41

Kamyon geri geri gelerek Çelik'in üstünden geçti ve bir süre altında sürükledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.