Hatay'da Sumud Filosu'na destek yürüyüşü! Gazze halkı için dualar edildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle vatandaşlar bir araya gelerek İsrail'i protesto etti. Kadın, erkek, genç ve çocuklardan oluşan yüzlerce kişi Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail aleyhine slogan attı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto edildi.
Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.
Çocuklar tarafından şiirler okunan etkinlikte katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.
Daha sonra katılımcılar Gazzeliler için dua etti.