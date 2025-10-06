Hatay'da Sumud Filosu'na destek yürüyüşü! Gazze halkı için dualar edildi

Giriş Tarihi: 06.10.2025 22:34

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu 'na yönelik saldırıları protesto edildi.

FOTO: AA

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Çocuklar tarafından şiirler okunan etkinlikte katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Daha sonra katılımcılar Gazzeliler için dua etti.

