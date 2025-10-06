Düzce'de zehir tacirlerine operasyonu!
Düzce'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken, Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imal ettiği tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında ekipler birçok materyel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 960 gram kubar esrar, 45 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 iklimlendirme sistemi, gübre, tarım ilacı, 2 öğütücü, uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.