Kayseri'de gelinlik üzerine gizlenmiş 25 kilo sentetik uyuşturucu bulundu

Kayseri'de bir takside uyuşturucu taşındığı bilgisini alan jandarma ekipleri bir taksiye operasyon düzenledi. Ekiplerce araçta taşınan iki gelinliğin üzerine boncuk süsleme şeklinde gizlenmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi. Jandarma ekipleri taksi şoförü gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda uyuşturucu taşıdığı tespit edilen taksi, jandarma tarafından durduruldu.

Takside yapılan aramada, 2 gelinlik üzerine, boncuk süsleme gibi işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan taksi şoförünün, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

