Çalışmak için geldiği Düzce'de başından vurulmuş halde bulundu

Düzce'nin Konuralp semtinde üniversiteden mezun olduktan sonra Düzce'de çalışmaya başlayan 29 yaşındaki genç, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 20:37

Olay Konuralp'de meydana geldi. Üniversitesiteden mezun olup Düzce'de çalışmaya başlayan 29 yaşındaki Gezgin Ece, Konuralp'de ki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme de hayatını kaybettiği belirlenen Gezgin Ece'nin ölüm sebebinim belirlenmesi için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının bölgede yaptığı çalışmalarda Gezgin Ece'nin kendisini silahla vurduğu ve olayda kullandığı silahın ayağının dibinde olduğunu belirledi. Gencin cansız bedeni bölgeye gelen cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

