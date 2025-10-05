Başkentliler dikkat! Ankaray geçici olarak kapatıldı

Başkentte Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, Ankaray geçici olarak kapatıldı. Güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verileceği belirtilerek 'Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir.' denildi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 22:54

EGO'dan yapılan açıklamada, Ankaray işletmesinin kapatılmasına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır. Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir."

Açıklamada, vatandaşlara anlayışı için teşekkür edilirken, gelişmelerin resmi duyuru kanallarından paylaşılacağı belirtildi.

