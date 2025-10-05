Aksaray'dan yurt dışına gönderilecek organik sarımsakların ekimi başladı

Aroması, selenyum ve germanyum özelliğiyle yurt dışındaki antibiyotik fabrikalarının gözdesi olan Aksaray'ın organik sarımsağının 2025-2026 sezon ekimi başladı. Bu yıl beklenen rekolte ise 80 bin metrekare alandan 150 ton olması.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 16:31

Paylaş



ABONE OL

Ata tohumundan organik olarak üretilen ve yurt dışında özellikle antibiyotik ilaç fabrikalarında kullanılan Aksaray'ın aroması, selenyum ve germanyum oranı yüksek sarımsakların 2025-2026 ekimi başladı. Yurt dışında isminden söz ettiren Aksaray'ın organik sarımsağı geçen yıl don yaşanması nedeniyle kısmen rekolte düşüşü yaşarken, bu yıl 80 bin metrekare alanda beklenen rekolte 150 ton. Bu yıl talep oluşturulan ülkeler arasında ise Ukrayna ve Romanya da yer alıyor.

Ekimlerin 10'uncu ayın 10'una kadar devam edeceğini ifade eden organik sarımsak üreticisi Uğur Öngün (34), babası Aydın Öngün'e (67) ait olan üretim alanında ekim çalışmalarının başladığını söyledi. Bu yılki beklenen rekoltenin 150 ton olduğuna dikkat çeken Öngün, "2025-2026 sarımsak ekim sezonu başladı. Bu yılki sarımsaklar ata tohumu olduğu için malum iklim şartlarından dolayı ekim zamanlaması Eylül'ün 25'i ile Ekim'in 10'una kadar dikimler devam edecek. Bu yılki dikim planlamamız ortalama 80 bin metrekare bir alan. Geçen yılki dikim alanımız 80 bin metrekare alandan yüksekti ve geçen yılki aldığımız rekolte ortalama 110-120 ton aralığındaydı. Bu yıl inşallah daha fazlasını bekliyoruz rekolte olarak. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz zamansız gelen don ve iklimden dolayı rekoltemiz bir tık daha düşüktü. Ama ata tohumundan dolayı fazla bir zarara uğramadık. Ama bu yıl inşallah iklim ve hava şartları güzel giderse rekolte olarak 150 ton bekliyoruz" dedi.

Ata tohumundan üretilen Aksaray organik sarımsağının selenyum ve germanyum oranlarının yüksek olması nedeniyle ilgi gördüğünü söyleyen Öngün, "Raf ömrünün uzun olması ve aromasıyla içerisindeki selenyum, germanyum oranlarının, diğer bazı değerlerin yüksek gelmesi sebebiyle yine yurt dışından birkaç ülkeden talep oluşturuldu. Aynı zamanda, bunlar organik olan çeşitlerimiz. Yurt dışında bio olarak geçiyor. Şu an nano organik olan, yani organik parselimiz olmayan arazilerde ürettiğimiz sarımsaklara da şu an iç piyasada bir rağbet var. Dış piyasada da bunların raf ömürleri uzun olduğu için, kabuk sayılarının fazla olduğu için 18 ayrı çeşidiyle bazı ülkelerdeki büyük marketler şu an bu sarımsaktan talep oluşturdular. Talepler doğrultusunda şu aşamada Ukrayna ve Romanya'dan var. Ortalama 300 ton aralığında bir talepleri var. Bunun 100 tonu organik tarım olarak diğeri de nano organik olarak oluşturuldu" diye konuştu.