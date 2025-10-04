Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Kolluk kuvvetleri, kaza yerinde inceleme yaptı.