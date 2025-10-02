Marmara'daki deprem İstanbul'da hava ulaşımını etkilemedi

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, deprem sonrası terminal, apron, pist ve hizmet binalarında yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmediğini, operasyonların kesintisiz sürdüğünü açıkladı. İstanbul Havalimanı’nda da hava trafiğinde aksama yaşanmadı.

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da, hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış, havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı'nda da deprem nedeniyle hava trafiğinde aksama yaşanmadı.

