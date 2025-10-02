Kapaklı'da hurdalık alanda yangın paniği! Müdahale sürüyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle hurdalık alanda yangın çıktı. Yükselen alevler paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın devam ederken ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 22:14

Karaağaç Mahallesi'nde bulunan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede gökyüzüne yükselirken çevrede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının etkilediği bölgeye yaklaşan vatandaşlar, jandarma ekiplerince "uzaklaşın" uyarısıyla alandan çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

