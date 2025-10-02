Avcılar korku dolu anlar: D100 karayolunda otomobilde yangın çıktı

Avcılar'da akşam saatleri seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken sürücü hemen aracını park etmesinin ardından canını zor kurtardı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 04:00

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 yan yolda ilerleyen otomobilde çıktı. Seyir halindeyken otomobilin motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, hemen aracı park etti.

Otomobilin motor bölümünden kısa süre sonra da alevler yükseldi. Yangına diğer sürücülerin müdahalesi yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobildeki yangına müdahale etti. Aracın motor bölümündeki yangın söndürüldü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

