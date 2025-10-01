İzmir'de kan donduran olay! Bebeğini köprünün altına gömdü | Anne değil cani

İzmir’in Tire ilçesinde evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyup köprünün altına gömdüğü öne sürülen kadın ve ailesi gözaltına alındı. Savcılığın başlattığı soruşturmada, şüpheli annenin 5 yıl önce de pazarda doğurduğu bebeğini tezgahta ölüme terk ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay Tire ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hatice D. (34) isimli bir kadın, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdü. Hatice D.'nin annesinin jandarmaya giderek olayı itiraf etmesi üzerine harekete geçildi ve savcılık talimatıyla Hatice D. ve aile fertleri gözaltına alınırken, jandarma köpeğiyle bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Temsili bebek fotoğrafı (AA)



KORDON BAĞI BULUNDU, BEDENE ULAŞILAMADI

Bölgede yapılan ilk aramalarda, gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağına rastlandı. Ancak henüz bebeğin bedenine ulaşılamadı. Jandarma ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.