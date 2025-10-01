Giresun'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç sokakta babasını öldürdü

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 17 yaşındaki M.C.A., tartışma sırasında babası Sedat A.’yı (47) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan M.C.A. gözaltına alınırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'da kan donduran cinayet, Şebinkarahisar ilçesinde yaşandı. Bülbül Mahallesi'nde, Sedat A. (47) ile oğlu M.C.A. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

RUHSATSIZ SİLAHIYLA BABASINI VURDU

AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.C.A., üzerindeki ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu baba, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. M.C.A. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.