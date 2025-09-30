THY'den Ermenistan Romanya kararı: 2 yeni sefer başlatılacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) aldığı yeni kararla birlikte Romanya Temeşvar ile Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatacak.

Türk Hava Yolları (THY), Romanya Temeşvar ile Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

