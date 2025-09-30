Sivas'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 18 yaralı

Sivas'ta bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kaza sonrası otobüs yoldan çıkarak yeşillik alana girerken, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 15:21

Paylaş



ABONE OL

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde otobüs ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü araziye sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN