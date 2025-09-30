Moral olması için balon uçurulmuştu! MLD hastası 6 yaşındaki Erhan'dan acı haber

İzmir’de hastanede tedavisi sürerken ailesinin çağrısıyla kendisine ve burada kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek amacıyla Kurban Bayramı'nda onkoloji servisi önünde toplanan yüzlerce vatandaşın gökyüzüne balon bıraktığı Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastası 6 yaşındaki Erhan Bolat, hayatını kaybetti. Bolat'ın cenazesi Niğde'nin Bor ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından bugün toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:06

Paylaş



ABONE OL

İzmir Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören Erhan Bolat'ın ailesi hem kendi çocukları hem de serviste yatan diğer çocukların moral bulması için sosyal medyada bir çağrıda bulundu. Sosyal medya paylaşımında, "Biz bu bayramda hastanedeyiz. Bizim için de Ali Asaf gibi balon uçuralım camdan seyrederiz' ifadelerine yer verildi. Bu paylaşımın ardından çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşu etkinliğe katılımı artırmak için destek çağrısı yaptı. Çağrı üzerine 7 Haziran Kurban Bayramı'nın ikinci günü onkoloji servisinin önünde toplanan her yaştan çok sayıda kişi ellerindeki balonları gökyüzüyle buluşturdu.

Bolat, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Bolat'ın cenazesi Niğde'nin Bor ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından bugün toprağa verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN