Hatay'da 3 TIR zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir TIR sürücüsü Adana-İskenderun Otoyolu'nda kontrolden çıkarak aynı istikametteki iki TIR'la çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken bir süre kapanan yol yeniden açılarak trafik normale döndü.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 AHM 883 plakalı tır, Payas ilçesi Adana-İskenderun Otoyolu'nda kontrolden çıkarak aynı istikametteki iki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücülerinden K.Y. (24) ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı