Hastalıklı köpek davasında karar çıktı! Köpek Velisi Buket Özgünlü'ye her bir köpek için 1500 TL ceza

Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:40

Ankara 38. Asliye Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Demir ve Boyacı ile avukatları hazır bulundu.

Köpek Velisi takma ismiyle tanınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı

Sanık Boyacı ve Demir, suçsuz olduklarını savunarak, mahkemeden, beraatlarını talep etti. Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını istedi.

Beyanların ardından kararı açıklayan hakim, sanıkların "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan beraatine, "sahipli hayvana işkence" suçundan ise her bir köpek için ayrı ayrı 1500 lira olmak üzere 43 bin 500 lira idari para cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.