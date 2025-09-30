Adıyaman'da can pazarı! Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 4 ölü

Adıyaman-Kahta kara yolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Selahattin S. yönetimindeki otobüs, karşı yönden gelen Yakup Gültekin’in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Yakup Gültekin ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 09:39

Paylaş



ABONE OL

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN