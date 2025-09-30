Adana'da dolmuş şoförlerinden eylem! "Hakkımızı arıyoruz"

Adana'da Kiremithane dolmuşlarının Abidinpaşa Caddesi'ne girişleri Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla engellenince, dolmuş sürücüleri kontak kapatıp eylem yaptı. Gazetecilere konuşan dolmuş şoförlerinden Kazım Dağhan, 'Karar bizleri mağdur etti. Bizler buradan yolcu alamayacaksak işlerimiz düşecek. Eylem yapıp, hakkımızı arıyoruz' dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi UKOME, Kiremithane dolmuşlarının merkez Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi'ne girişini yasakladı. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Kiremithane dolmuşlarının şoförleri Abidinpaşa Caddesi'nde toplanıp, karara tepki gösterdi. Şoförler, kontak kapatıp eylem yapınca çarşı merkezinde trafik adeta kilitlendi. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Durumun çevredekiler tarafından polise bildirilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gazetecilere konuşan dolmuş şoförlerinden Kazım Dağhan, "Karar bizleri mağdur etti. Bizler buradan yolcu alamayacaksak işlerimiz düşecek. Eylem yapıp, hakkımızı arıyoruz" dedi.

Ufuk İdiz ise "Yıllardır bu güzergahı biz kullanıyoruz. UKOME, keyfi bir karar verdi. Bizleri mağdur etti, hakkımızı almak için eylemdeyiz" ifadelerini kullandı.

Polisin şoförleri ikna çabası sürerken bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

