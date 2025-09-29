Okul bahçesinde bayrak direği öğrencilerin üzerine devrildi: 1 çocuk yaralandı

İzmir'in Urla ilçesinde bir okulda bahçedeki bayrak direğinin devrilmesi sonucu 9 yaşındaki öğrenci yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 22:12

Paylaş



ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Urla Atatürk İlköğretim Okulunun bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Teneffüs sırasında bahçede oyun oynayan çocukların üzerine yaklaşık 7 metre uzunluğundaki bayrak direği devrildi. 3. sınıfta okuyan Hasan Ali Yıldız (9) isimli öğrenci, direğin altında kalarak sağ bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun bacağına dikiş atıldı.

Olayı duyan veliler okula akın ederken, polis bayrak direği üzerinde parmak izi tespiti yaptı. Bu arada direği tutan vidalardan birinin yerinde olmadığı iddia edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN