Kastamonu’da çaya düşen engelli kediyi itfaiye kurtardı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde çaya düşen engelli kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:20

Paylaş



ABONE OL

Daday ilçesinde dengesini kaybeden kedi çaya düştü. Bir bacağı ampute edilmiş kedinin sahi durumu Daday itfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çay yatağına inerek kediyi kurtardı. Kedi daha sonra sahibine teslim edildi.

Daday İtfaiye Eri Mehmet Türkmen, "Kedi, dere yatağında sıkışmış halde mahsur kaldığını gördük. Bizde arkadaşımızla birlikte çaya merdiven ile inerek kediyi kurtardık ve sahibine teslim ettik. Sahibi bizlere teşekkür etti, bizde sevindik" dedi.