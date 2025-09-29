Karaman'da aracında bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü

Karaman’da Ali Erginyiğit (43), aracında bıçaklanmış halde bulunarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ali Erginyiğit’in bıçaklanmasıyla ilgili olarak 17 yaşında H.K. isimli bir kız çocuğunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 12:17

Paylaş



ABONE OL

Karaman'da aracında bıçaklanmış halde bulunan Ali Erginyiğit kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.



Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kullandığı 70 ACJ 354 plakalı otomobille Zeytin Dalı Bulvarı'nda seyreden Ali Erginyiğit (43) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çöp konteyneri de park halindeki bir araca çarptı. Daha sonra Erginyiğit, aracıyla kaza yerinden uzaklaşarak Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak üzerinde kaldırıma çıkarak durdu. Otomobilin kaza yaptığını gören vatandaşlar ise hemen aracın yanına koştu. Sürücüye yardım etmek için gelen vatandaşlar Ali Erginyiğit'in karnından bıçaklanmış olduğunu görerek durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis, olayla ilgili yaptığı soruşturmada bıçaklama olayının Yenimahalle Yeşil Cami yakınında meydana geldiğini belirledi. Ali Erginyiğit'in bıçaklanmasıyla ilgili olarak 17 yaşında H.K. isimli bir kız çocuğunun gözaltına alındığı öğrenildi.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN