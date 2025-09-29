İstanbul'da trafikte taşlı kavga! Refüjden alıp otomobile fırlattı

İstanbul Arnavutköy’de trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma taşlı kavgaya dönüştü. Adnan Menderes Mahallesi TOKİ ışıklarında yaşanan olayda, araçtan inen sürücü refüjden aldığı taşları karşı tarafın otomobiline fırlattı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 09:26

İstanbul Arnavutköy'de iki sürücü arasında çıkan tartışma taşlı kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücünün diğer otomobile taş fırlattığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi TOKİ ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TAŞLARLA SALDIRDI

Kısa sürede tartışma büyürken, bir sürücü aracından indi. Sürücü, refüjden topladığı taşları, tartıştığı sürücünün otomobiline fırlattı. Taşlı saldırıya uğrayan sürücü, geri manevra yaparak saldırıdan kurtulmaya çalıştı. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

